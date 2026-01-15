Elijah Fox in concerto al Monk

Il pianista e produttore Elijah Fox, riconosciuto come uno dei talenti più innovativi del jazz contemporaneo e tre volte candidato ai Grammy, si esibirà in concerto a Roma. L’evento si terrà domenica 18 gennaio al Monk, offrendo un’occasione per ascoltare dal vivo le sue composizioni e interpretazioni. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica jazz e per chi desidera scoprire un artista di grande talento.

Il pianista e produttore Elijah Fox, tre volte candidato ai Grammy e considerato uno dei nomi più innovativi della scena jazz contemporanea, arriva in concerto a Roma, al Monk, domenica 18 gennaio. Conosciuto per la sua capacità di fondere jazz, ambient, elettronica e groove moderni, Fox porta al

