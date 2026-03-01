Chef stellato a Dubai | notte in auto nel garage tra droni

Alfonso Iaccarino, chef stellato, e sua moglie Livia sono a Dubai da ieri e si trovano bloccati in un residence vicino al Fairmont hotel. La città è sotto attacco con droni e missili, e la coppia ha passato la notte nel garage della loro auto. La situazione di emergenza ha costretto i due a rimanere isolati, senza poter lasciare la loro sistemazione.

Alfonso Iaccarino, chef stellato, e la moglie Livia si trovano a Dubai da ieri, bloccati in un residence non lontano dal Fairmont hotel, mentre l’emirato subisce attacchi con droni e missili. La notte è trascorsa in un garage sotterraneo, dove hanno dormito in un’auto concessa da una famiglia russa. La situazione, dopo un allarme improvviso, sembra tornare alla normalità, ma il boato di un caccia ha ricordato che il pericolo non è ancora scomparso. Il racconto di Iaccarino, come quello di molti italiani presenti, è di una realtà improvvisamente sospesa tra lusso e emergenza. Una notte in auto tra lusso e allarme. La direzione del residence ha ordinato di scendere nel garage sotterraneo poco prima della mezzanotte, quando l’allarme si è scatenato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

