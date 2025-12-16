Lo chef stellato Stefano Masanti premiato come Voce lombarda nel mondo

Lo chef stellato Stefano Masanti è stato insignito del premio

L'Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli ha ospitato questa mattina la cerimonia di consegna della prima edizione del premio 'Voce lombarda nel mondo', istituito dalla Giunta della Lombardia, in collaborazione con il Consiglio regionale. I riconoscimenti, sono stati conferiti a cinque lombardi che. Sondriotoday.it

chef stellato stefano masanti'Voce lombarda nel mondo', cinque i vincitori della prima edizione - Il professor Santo Locatelli, fondatore dell'Ente Bergamaschi nel mondo, lo chef stellato Stefano Masanti, Livio Mazzoleni, project manager alla National Gallery di Londra, il Maestro Uto Ughi, violin ... ansa.it

