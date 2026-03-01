Che succede nella guerra all’Iran – L’analisi di Dario Fabbri

Negli ultimi tempi, negli Stati Uniti si sono intensificate le tensioni con l’Iran, con decisioni che hanno suscitato preoccupazioni e interventi diplomatici. La Casa Bianca ha adottato alcune mosse che sembrano rischiose, coinvolgendo vari aspetti della politica estera e delle relazioni internazionali. La situazione si è complicata ulteriormente con l’aumento delle discussioni e delle azioni militari nella regione.

In Iran la Casa Bianca s'è lasciata pericolosamente ingolosire. Da molteplici fattori. La contrarietà del regime iraniano ad abbandonare i programmi nucleare e balistico; la pressione della Cia e di Israele (più Arabia Saudita); la sopravvalutazione della precedente operazione in Venezuela; l'illusione tutta occidentale che gli iraniani vogliano sostituire la teocrazia con un regime filostatunitense. Come scritto da Domino e confermato in queste ore da esponenti anonimi degli apparati washingtoniani al New York Times, ancora fino a pochi giorni fa l'amministrazione trumpiana intendeva utilizzare il massiccio dispiegamento di mezzi militari per imporre alla Repubblica Islamica la consegna dell'uranio arricchito, l'autodistruzione delle principali centrali nucleari, la notevole limitazione dell'arsenale balistico.