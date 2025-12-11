Dario Fabbri a Perugia con Che mondo fa? la geopolitica tra conflitti e sfide economiche

Dario Fabbri, noto analista geopolitico e direttore di Rivista Domino, sarà a Perugia per un incontro intitolato “Che mondo fa?”. L’evento, previsto per sabato 20 dicembre alle ore 11 nella Sala dei Notari di Palazzo dei Priori, affronterà temi legati ai conflitti e alle sfide economiche che caratterizzano il panorama internazionale attuale.

