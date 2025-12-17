Nuova Città delle colonie Confcommercio | Accordo Falkensteiner decisivo per la città turistica

Confcommercio sottolinea l'importanza dell'accordo tra il Comune di Cesenatico e il Gruppo Falkensteiner, che segna un passo decisivo per la riqualificazione della Nuova Città delle Colonies. Il progetto mira a valorizzare l'area più degradata della città, rafforzando il ruolo di Cesenatico come destinazione turistica.

È stato raggiunto un importante accordo tra il Comune di Cesenatico e il Gruppo Falkensteiner per il progetto di riqualificazione dell'area più degradata della città. Questo progetto, che promette di cambiare radicalmente il volto di una zona finora caratterizzata da vecchie colonie abbandonate e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

