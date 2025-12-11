Città delle Colonie il Pd soddisfatto della nuova proposta | Progetto migliorato e più sostenibile

Il Comune di Cesenatico e il gruppo Fmtg hanno discusso di una nuova proposta per la riqualificazione della Città delle Colonie di Ponente, con un focus su hotel di lusso e spazi verdi. Il Pd si mostra soddisfatto, sottolineando come il progetto sia stato migliorato e reso più sostenibile, puntando a valorizzare il patrimonio storico e turistico della zona.

Nei giorni scorsi, il Comune di Cesenatico e il gruppo Fmtg si sono incontrati per valutare insieme una nuova proposta progettuale riguardante il recupero a fini turistici della Città delle colonie di Ponente, parlando di hotel a 5 stelle e aree verdi.In seguito alla notizia, Il Partito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Nasce la nuova Città delle colonie: hotel 5 stelle, più verde e meno cemento per il futuro di Ponente #Cesena - facebook.com Vai su Facebook