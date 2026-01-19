Anzio danneggiato il centro sportivo del Falasche Il sindaco | Non ci faremo intimidire

Nella notte, il centro sportivo “Falasche” di Anzio è stato danneggiato da un atto vandalico, nonostante i recenti interventi di messa in sicurezza. Il sindaco ha dichiarato che l’amministrazione non si farà intimidire e continuerà a garantire il sostegno alle strutture sportive della città. L’episodio mette in evidenza l’importanza di tutelare gli spazi dedicati allo sport e all’iniziativa sociale.

Un atto intimidatorio si è verificato la notte scorsa, con danni ingenti al campo sportivo "Falasche" di Anzio, dove erano appena terminati i lavori di messa in sicurezza. Quasi certamente con l'utilizzo di un martello pneumatico è stato demolito il tramezzo realizzato all'ingresso degli.

Nella notte, il campo sportivo "Falasche" di Anzio è stato oggetto di un atto intimidatorio, con danni agli spogliatoi appena ristrutturati. L'incidente si è verificato subito dopo la conclusione dei lavori di messa in sicurezza, suscitando preoccupazione tra la comunità locale e le autorità. Indagini sono in corso per accertare le responsabilità di un episodio che ha colpito un'importante struttura sportiva della zona.

