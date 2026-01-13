Caivano sogna di ospitare il nuovo centro sportivo del Napoli il sindaco | Sarei felicissimo di accogliere gli azzurri

Caivano desidera ospitare il nuovo centro sportivo del Napoli. Il sindaco Antonio Angelino ha espresso la speranza di accogliere gli azzurri, sottolineando l’assenza di attualmente contatti ufficiali con il club. La proposta rappresenta un’ipotesi che potrebbe contribuire allo sviluppo del territorio e rafforzare il legame con la squadra. Restano da valutare eventuali opportunità e approfondimenti in futuro.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.