Caivano sogna di ospitare il nuovo centro sportivo del Napoli il sindaco | Sarei felicissimo di accogliere gli azzurri
Caivano desidera ospitare il nuovo centro sportivo del Napoli. Il sindaco Antonio Angelino ha espresso la speranza di accogliere gli azzurri, sottolineando l’assenza di attualmente contatti ufficiali con il club. La proposta rappresenta un’ipotesi che potrebbe contribuire allo sviluppo del territorio e rafforzare il legame con la squadra. Restano da valutare eventuali opportunità e approfondimenti in futuro.
Caivano sogna di accogliere il nuovo centro sportivo del Napoli. Questo l'auspicio del sindaco Antonio Angelino, che parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di questa ipotesi, pur precisando che al momento non ci sono contatti con il club partenopeo."Sono un sindaco tifoso.
