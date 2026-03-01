Centri sociali ed ex Br fanno festa Impedirono 50 sfratti | tutti salvi

A Padova, 75 attivisti legati ai centri sociali e agli ex Br sono stati prosciolti dopo 11 anni di procedimento legale, poiché il reato si è prescritto. Gli attivisti erano coinvolti in occupazioni e avevano impedito 50 sfratti, portando al salvataggio di tutte le persone coinvolte. Durante le indagini, si è anche parlato di minacce rivolte a persone non udenti, assegnatarie di uno stabile.

Dopo 11 anni, reato prescritto per 75 attivisti pro occupazioni di Padova. Avevano addirittura minacciato dei non udenti, legittimi assegnatari di uno stabile. Tra gli imputati due nomi legati alle nuove Brigate rosse. Un'organizzazione dedita all'occupazione abusiva di appartamenti ed edifici pubblici, che per anni ha imperversato a Padova e dintorni. Così almeno l'hanno definita gli uomini della Digos che hanno indagato 75 persone, accusandone alcune di associazione a delinquere, occupazione abusiva, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Ma il tribunale, di fronte alle accuse, ha decretato il liberi tutti: non perché i fatti non sussistano, ma in quanto il processo è arrivato troppo tardi, con una sentenza emessa 11 anni dopo l'accertamento degli abusi.