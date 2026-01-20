Altro che Schlein i centri sociali si fanno il partito | Noi l’alternativa a Giorgia Meloni

Negli ultimi tempi, i centri sociali italiani si stanno organizzando con una nuova forma di rappresentanza politica, annunciando l’intenzione di creare un partito proprio. Questa evoluzione riflette un fermento sociale che si manifesta in spazi alternativi, lontani dai canali tradizionali, e mira a offrire un’ulteriore voce nel panorama politico nazionale, proponendo un’alternativa a figure come Giorgia Meloni.

La scena politica italiana si muove anche lontano dai palazzi istituzionali, nei luoghi dove il conflitto sociale si esprime da anni con linguaggi, pratiche e simboli alternativi. In questi ambienti, spesso marginali ma capaci di riemergere nei momenti di tensione, prende forma un dibattito che punta a trasformare la protesta in organizzazione. È un processo lento, stratificato, che attraversa reti informali, assemblee e documenti programmatici, e che oggi sembra entrare in una nuova fase. Nel racconto di questa dinamica, il confine tra movimento e progetto politico resta volutamente sfumato. Le parole d’ordine parlano di opposizione, di resistenza e di costruzione di un fronte comune, mentre l’obiettivo dichiarato è quello di incidere sul presente attraverso una risposta collettiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it

