Dimmi cosa vedi? Van Gogh e i Fantasti100

"Emozionante, con esplosioni di vita e bifacciale". Sono le tre parole che i Fantasti100 usano per descrivere il loro carro dal titolo 'Dimmi. cosa vedi?', in gara nelle cinque domeniche del Cento Carnevale d'Europa dal primo febbraio al primo marzo. "Il nostro obiettivo per il 2026 è di puntare molto in alto – dice Andrea Borghi –. Per riuscirci abbiamo rinforzato il gruppo fino a 170 figuranti. Abbiamo avuto una visione pazzesca e avremo dei costumi che sono di certo i più belli mai realizzati per la nostra associazione. Così anche il carro". E spiega l'opera che sarà in sfilata e che per quattro domeniche sarà giudicata dalla giuria tecnica.

