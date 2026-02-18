Fermo Carnevale 2026 | trionfo di colori e creatività con il carro Sotto il segno del dragone e un omaggio alla magia

Il Carnevale di Fermo 2026 si è concluso ieri con il rogo del Re Carnevale, un evento che ha attirato centinaia di persone nel centro storico. La manifestazione ha visto la sfilata del carro “Sotto il segno del dragone”, ricco di dettagli e colori vivaci, che ha celebrato la creatività degli artisti locali. Quest’anno, il tema della magia ha ispirato molte delle maschere e delle decorazioni, creando un’atmosfera fiabesca tra le vie della città. La festa ha lasciato un segno forte tra i partecipanti, tra tradizione e innovazione.

Fermo saluta la 'Baraonda': un Carnevale tra tradizione, creatività e un tocco di freddo. Il Carnevale di Fermo ha chiuso i battenti ieri con il tradizionale rogo del Re Carnevale, suggellando una festa partecipata e colorata. La sfilata conclusiva, animata da bambini, famiglie e gruppi mascherati, ha visto trionfare la scuola dell'infanzia Salvadori-capoluogo di Porto San Giorgio con il carro "Sotto il segno del dragone", a coronamento di una 'Baraonda' che ha riempito le vie del centro storico di allegria e coriandoli. Un corteo di colori e fantasia nel cuore di Fermo. La parata, che ha rappresentato il momento culminante del Carnevale 2026, si è snodata nel centro di Fermo sotto un cielo nuvoloso, con una tregua dal freddo che ha permesso a partecipanti e spettatori di godere appieno della giornata.