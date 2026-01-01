La falegnameria Meneghello festeggia 100 anni di attività | Il nostro segreto è la qualità

La falegnameria Meneghello celebra un secolo di attività, distinguendosi per la qualità artigianale dei propri lavori. Fondata nel 1926, l’azienda si è affermata come un punto di riferimento nel settore, offrendo soluzioni su misura e realizzate con cura. In un mercato dominato dal fai da te e dalla produzione di massa, l’esperienza e l’attenzione ai dettagli fanno della Meneghello un simbolo di affidabilità e tradizione nel mondo della falegnameria.

Cesena, 1 gennaio 2026 – Nell'epoca del 'fai da te', dei mobili impilati negli scaffali delle grandi catene, dei tavolini in stile industriale, delle mensole montate alla meno peggio, e dell'arredo personale e creativo fatto con legno, vernici, viti e chiodi, l'artigiano di qualità fa la differenza. E a dimostrarlo è un secolo di storia. Una falegnameria nata 100 anni fa a Cesenatico e oggi ancora attiva, con 4 generazioni tra nonni e nipoti che hanno lavorato all'interno portando avanti il lavoro dell'artigiano del legno con cura. amore e tanta passione. Emiliano Meneghello e il cugino Andrea Meneghello sono i due soci della falegnameria 'Meneghello Infissi' in viale Cesenatico.

