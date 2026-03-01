‘Ce lo siamo studiato per vincerlo’ | Lda e Aka7even dominano il FantaSanremo e alzano il trofeo a Domenica In

Lda e Aka7even hanno vinto il FantaSanremo e sono entrati negli studi di Domenica In con il trofeo in mano, affermando che si tratta del riconoscimento più importante per loro. I due artisti hanno parlato di aver studiato con impegno per ottenere questa vittoria, che hanno celebrato davanti alle telecamere, sottolineando la loro soddisfazione per il risultato raggiunto.

A vincere il FantaSanremo 2026 è stata la coppia formata da Lda e Aka7even, protagonisti assoluti del gioco parallelo al Festival di Sanremo che ogni anno appassiona milioni di utenti. "Ce li siamo studiati, volevamo vincerlo. Ci tenevamo a vincerlo", ha spiegato Aka7even in diretta. "Io stavo in camerino e studiavo tutti i punti da fare con il palco. Questo gioco aiuta tantissimo perché non ti fa vivere..."

