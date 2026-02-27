Durante la terza serata di FantaSanremo 2026, LDA e Aka7even si sono posizionati in testa alla classifica con 375 punti, superando di gran lunga Dargen e Gassmann. Sono stati evidenziati alcuni bonus particolarmente elevati, che hanno modificato significativamente i punteggi dei partecipanti. La serata ha visto anche alcuni concorrenti scendere in graduatoria, mentre altri hanno ottenuto risultati sorprendenti grazie ai bonus assegnati.

Il duo vola a 375 punti, staccando Dargen e Gassmann. Scopri chi sta affondando in classifica e i bonus più assurdi che hanno ribaltato i punteggi dei favoriti dopo l'ultima infuocata serata. Anche quest'anno, puntuale come i fiori in Riviera, si rinnova la tradizione del FantaSanremo. Quello che era nato nel 2020 come un gioco tra amici al Bar Corva di Porto Sant'Elpidio è ormai diventato un fenomeno culturale totale, capace di condizionare pesantemente il comportamento dei cantanti sul palco e fuori. Ecco quanti punti hanno fatto guadagnare agli fantagiocatori gli artisti di Sanremo 2026 dopo le prime tre serate. La Classifica dopo la Terza Serata Ieri sera il regolamento ha premiato scelte estetiche e gesti tecnici molto specifici: Bonus AVIS (Outfit Giallo): Indossare un capo o un accessorio giallo ha fruttato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - FantaSanremo 2026: LDA e Aka7even dominano! La classifica dopo la terza serata

Classifica Fantasanremo 2026, i punti dopo la terza serata: LDA e Aka7even ancora in vetta, Leo Gassman rimontaLa classifica del Fantasanremo 2026 dopo la terza serata del Festival di Sanremo andato in onda ieri sera, giovedì 26 febbraio 2026, in diretta su...

Classifica Fantasanremo – Da LDA & Aka7even un manuale di strategia. Dietro, la lotta è apertissimaSe la prima serata era stata esplosiva, la seconda ha confermato che qui non si scherza affatto.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Blog | FantaSanremo 2026: classifica seconda serata, LDA e Aka7even in testa; Fantasanremo: dopo la seconda serata, LDA & Aka7even sono in testa nel fantasy game; LDA e Aka 7even a Sanremo 2026: Una volta ci si doveva vergognare di parlare in dialetto, oggi i pregiudizi su Napoli sono crollati. Al Festival non vinceremo, ma vi faremo divertire; La classifica del Fantasanremo 2026 dopo la prima serata: in testa Lda & Aka 7Even. Il Bonus Vessicchio un regalo per tutti.

FantaSanremo 2026, i punteggi dopo la terza serata: LDA e AKA 7even in testaFantaSanremo 2026: la classifica i punteggi ottenuti dai cantanti nel corso delle serate del Festival di Sanremo 2026, i bonus e i malus. gazzetta.it

FantaSanremo 2026: LDA e Aka7even dominano! La classifica dopo la terza serataIl duo vola a 375 punti, staccando Dargen e Gassmann. Scopri chi sta affondando in classifica e i bonus più assurdi che hanno ribaltato i punteggi dei favoriti dopo l'ultima infuocata serata. Anche ... movieplayer.it

Fantasanremo 2026, dopo la terza serata LDA e Aka7even restano in vetta, ma alle loro spalle la classifica si muove e Leo Gassman firma la rimonta più evidente. - facebook.com facebook

#FantaSanremo: in testa per il secondo giorno di fila #LDA e #Aka7even, che volano intorno ai 170 punti tra ballerini sul palco, selfie strategici e bonus serata. Bene anche #DargenDAmico oltre quota 100 x.com