Ce l’hanno dato loro il ghiaccio secco l’accusa ai medici di Bolzano della cardiochirurga Farina | il cuore bruciato e la sua verità sul contenitore

La cardiochirurga Gabriella Farina, responsabile dell’intervento di espianto del cuore a Bolzano, ha accusato i medici locali di aver fornito loro il ghiaccio secco utilizzato durante l’operazione. Farina ha affermato che il cuore era stato “bruciato” e ha dichiarato di voler fare chiarezza sulla verità riguardo al contenitore e alle modalità dell’intervento.

Gabriella Farina, la cardiochirurga del Monaldi di Napoli che ha eseguito l’espianto del cuore a Bolzano, passa al contrattacco. Attraverso i suoi legali Dario Gagliano e Anna Ziccardi, punta il dito contro il personale dell’ospedale altoatesino. Come riporta Repubblica, nella nota difensiva si legge che «appare singolare che non venga minimamente presa in considerazione la posizione del personale di sala che, a fronte di una richiesta di ghiaccio da utilizzare per il trasporto dell’organo espiantato, avrebbe fornito un prodotto totalmente diverso, ovvero anidride carbonica allo stato solido, indistinguibile a occhio nudo dal ghiaccio comune, ignorandone gli effetti ustionanti». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il box sbagliato e il ghiaccio secco: la catena di errori sul cuore bruciato del piccolo Domenico tocca anche Bolzano

“Cuore ‘bruciato’, da Bolzano a Napoli in una scatola di plastica col ghiaccio secco”. Lo hanno stabilito i NasNapoli, 15 febbraio 2026 – Il cuore “bruciato” sarebbe stato trasportato da Bolzano a Napoli in un “contenitore di plastica comune” a cui era stato...

