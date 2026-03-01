Alla nona giornata del campionato, il Matelica si trovava in testa alla classifica e aveva sfiorato la vittoria contro la Fermignanese durante la partita di andata. Ora, nel ritorno, la squadra di Matelica sembra aver rafforzato la sua posizione e sta cercando di allungare il passo rispetto agli avversari. La Fermignanese, invece, continua a inseguire un risultato utile per migliorare la propria classifica.

All’andata il Matelica sfiorò il successo contro la Fermignanese: eravamo alla nona giornata e la squadra pesarese viaggiava in testa al campionato. Finì con un rocambolesco 3-3. Oggi la situazione torna a parti invertite: si gioca a Matelica (ore 15, al "Giovanni Paolo II") e i ragazzi di casa sono avanti di due punti in classifica generale. Dopo il cambio in panchina la formazione biancorossa guidata da Giuseppe Santoni non ha più perso, conseguendo due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque partite. Pure stavolta l’obiettivo è lo stesso: proseguire la scia positiva conquistando un altro importante successo casalingo. Il tecnico del Matelica, parlando della Fermignanese, l’ha descritta come una "formazione viva", pericolosa, "con attaccanti rapidi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - C’È la Fermignanese. Matelica, adesso allunga il passo

PROGRAMMA GARE Settimana 28 Febbraio – 1 Marzo ECCELLENZA • Matelica – Fermignanese 01/03 – 15:00 Giovanni Paolo II – Matelica UNDER 19 • Jesina – Matelica 28/02 – 15:30 Stadio Carotti – Jesi UNDER 17 • Castelfidardo - facebook.com facebook