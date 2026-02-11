La Halley Thunder vince il derby marchigiano contro Ancona e si prende la testa della classifica di serie A2 femminile. La squadra di Matelica sfrutta anche la sconfitta dell’Alpo Villafranca in Sicilia per allungare in vetta, ora con un punto di vantaggio e una partita in meno rispetto alla rivale veneta. La corsa al primo posto si fa sempre più interessante.

La Halley Thunder, grazie al successo nel derby marchigiano con Ancona, e in virtù della sconfitta dell’Alpo Villafranca sul campo di Alcamo (Sicilia), consolida il primo posto in classifica nel girone B con una gara in meno e due punti di vantaggio nei confronti della squadra veneta. Il successo di sabato sera, inoltre, allunga a sette vittorie consecutive la striscia positiva delle matelicesi tra Coppa Italia e campionato. Un buon viatico in vista di una serie di sfide molto insidiose previste dal calendario, a cominciare da quella di sabato – nella Palestra della libertà di Matelica – proprio contro la Golfobasket Alcamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket a2 femminile. Matelica allunga il passo. È prima da sola in vetta

Approfondimenti su Matelica Ancona

La squadra di basket femminile in Serie A2 ha appena concluso una settimana intensa, caratterizzata dalla vittoria in finale di Coppa contro l’Alpo Villafranca.

Il Basket Matelica ottiene una seconda vittoria consecutiva in campionato, confermando il buon momento dopo il successo in Coppa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Matelica Ancona

Argomenti discussi: Mooneygo Basket Girls Ancona vs Halley Thunder Matelica: la presentazione del match; Halley Thunder Matelica - Solmec Rhodigium Basket 73-51 (20-15; 18-18; 23-11; 12-7); La Halley Thunder Matelica vince ad Ancona e mantiene il primo posto; Troppo Matelica per la Rhodigium.

A2 F - Derby marchigiano: Mooneygo Basket Girls Ancona vs Halley Thunder MatelicaLa quinta giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile di basket prevede il derby marchigiano. La Halley Thunder Matelica andrà in trasferta nella vicina Ancona per affrontare ... pianetabasket.com

A2 F: la Halley Thunder Matelica vince ad Ancona e mantiene il primo postoLe ospiti hanno vinto con un ampio 46-65 il derby marchigiano di serie A2 femminile di basket giocato sul parquet dorico della Mooneygo Basket Girls ... pianetabasket.com

Domenica 8 febbraio 2026 Basket femminile, Serie A2. Alcamo liquida Alpo con 90 punti ed è adesso settima: da Cenerentola del campionato al sogno playoff - Articolo e servizio video - - facebook.com facebook