Questa sera alle 19, il derby marchigiano tra Halley Thunder e Mooneygo Basket Girls si gioca al Palascherma di Ancona. La partita è importante per entrambe, che cercano di allungare in classifica. Le due squadre arrivano pronte, con voglia di vincere e di fare punti. Il pubblico si prepara a tifare forte per la propria squadra.

Derby marchigiano nella quinta di ritorno dell’A2 femminile: oggi alle 19 la Halley Thunder scende in campo ad Ancona per affrontare la Mooneygo Basket Girls al Palascherma. Le matelicesi sono prime in classifica con 26 punti e vengono da 6 vittorie consecutive tra Coppa Italia e campionato. Ancona invece è all’11° posto con 10 punti ed è reduce da un successo esterno a Treviso grazie al "trentello" messo a segno dalla guardia francese Carla Bremaud (per lei 16,2 punti di media in stagione). All’andata la Thunder s’impose 83-57. "Questa gara, oltre a essere un derby – dice il coach Alberto Matassini –, per noi fa da prologo a un periodo in cui avremo in calendario tante partite fondamentali e impegnative, alle quali vogliamo arrivare con il miglior slancio possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il derby ad Ancona: "Matelica, allunga il passo"

Approfondimenti su Matelica Mooneygo

Il derby Montefano-Matelica rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano conferme in vista della fase decisiva della stagione.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Matelica Mooneygo

Argomenti discussi: Serie D, derby Ancona-Castelfidardo. Vigor Senigallia a Teramo; Pallanuoto, A2 femminile: Sori e Ancona imbattute, Como, Bologna e Lazio tengono il passo. Derby ad Aquatica e Orobica; Serie D, Ancona-Castelfidardo: segui la nostra diretta; CASTELFIDARDO. Palestini presenta il derby con l' Ancona.

Il derby ad Ancona: Matelica, allunga il passoCoach Matassini carica la squadra in vista del match di oggi alle 19 Dopo questo appuntamento ci attendono gare fondamentali e impegnative. sport.quotidiano.net

A2 F - Derby marchigiano: Mooneygo Basket Girls Ancona vs Halley Thunder MatelicaLa quinta giornata di ritorno del campionato di serie A2 femminile di basket prevede il derby marchigiano. La Halley Thunder Matelica andrà in trasferta nella vicina Ancona per affrontare ... pianetabasket.com

. ' - Per la 18a giornata in scena domani al Palascherma di Ancona (palla a due ore 19.00) il DERBY delle MARCHE tra Basket Girls Ancona e Thunder Basket Matelica. Le biancorosse doriche 10 facebook

Ancona, brindisi nel derby e sorpasso: dorici al primo posto con il Teramo x.com