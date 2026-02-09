Dal 26 marzo al cinema La bambina di Chernobyl opera prima di Massimo Nardin

Il film “La bambina di Chernobyl” arriverà in sala il 26 marzo. Si tratta dell’esordio di Massimo Nardin, con Vincenzo Pirrotta e Yeva Sai. La pellicola, prodotta da Cine1 Italia e distribuita da White Lion, racconta una storia di memoria, segreti e rinascita. La troupe è tutta marchigiana e le riprese sono state fatte in Italia e in Ucraina.

Dal 26 marzo in sala La bambina di Chernobyl opera prima di Massimo Nardin con Vincenzo Pirrotta e Yeva Sai Prodotto da Cine1 Italia e distribuito da White Lion Una storia di memoria, segreti e rinascita con una troupe interamente marchigiana Uscirà in sala il 26 marzo, distribuito da White Lion, La Bambina di Chernobyl, opera prima diretta da Massimo Nardin, interpretata da Vincenzo Pirrotta (Lo scuru, Koza Nostra, Spaccaossa ) e Yeva Sai ( Mare Fuori, Taxi Monamour) e sceneggiata dal regista con Luca Caprara. Il film è prodotto da Federica Folli e Pete Maggi per CINE1 ITALIA Srl, con il sostegno di Regione Marche Regione Marche – PR-FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission, a conferma dell'impegno del territorio marchigiano nella promozione e valorizzazione del cinema.

