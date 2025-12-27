Empoli-Frosinone 1-1 i giallazzurri chiudono l' anno da primi della classe Le pagelle

Il Frosinone chiude il 2025 con un pareggio al “Castellani”, mantenendo la vetta della classifica. Contro l’Empoli finisce 1-1, con entrambe le reti nel primo tempo: al 16’ Raimondo sblocca il match di testa su cross di Marchizza, ma al 24’ Nasti ristabilisce l’equilibrio. I giallazzurri partono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

L'Empoli blocca la capolista: è 1-1 col Frosinone al "Castellani" - Bel punto conquistato dagli uomini allenati da Dionisi contro i laziali, primi della classe: a Raimondo replica Nasti