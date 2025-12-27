Empoli-Frosinone 1-1 i giallazzurri chiudono l' anno da primi della classe Le pagelle
Il Frosinone chiude il 2025 con un pareggio al “Castellani”, mantenendo la vetta della classifica. Contro l’Empoli finisce 1-1, con entrambe le reti nel primo tempo: al 16’ Raimondo sblocca il match di testa su cross di Marchizza, ma al 24’ Nasti ristabilisce l’equilibrio. I giallazzurri partono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
L'Empoli blocca la capolista: è 1-1 col Frosinone al "Castellani" - Bel punto conquistato dagli uomini allenati da Dionisi contro i laziali, primi della classe: a Raimondo replica Nasti ... msn.com
Empoli-Frosinone: diretta e risultato live. Finale 1-1 - Frosinone di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
Ottima prestazione e buon punto contro la capolista. Al Castellani finisce 1-1 con il Frosinone - 1 al Castellani, un buon Empoli impone il pareggio alla capolista Frosinone che si presentava al “Castellani” da cinque vittorie consecutive. pianetaempoli.it
Serie B: il Frosinone pareggia a Empoli e chiude il 2025 davanti a tutti in classifica Dopo cinque vittorie consecutive il Frosinone pareggia a Empoli. La sfida del Castellani, l’ultima del 2025, si chiude 1-1. Giallazzurri in vantaggio con Raimondo al 16esimo, pa - facebook.com facebook
