Movida sicura controlli interforze | nel mirino parcheggiatori abusivi e automobilisti indisciplinati
Anche questo fine settimana di dicembre si sono svolti controlli interforze a Catania, mirati a garantire la movida sicura. Le operazioni, ordinate dal questore, hanno focalizzato l’attenzione su parcheggiatori abusivi e automobilisti indisciplinati, per mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza nelle zone più frequentate della città.
Come ogni fine settimana, anche questo weekend di dicembre è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, disciplinato con ordinanza del questore di Catania nell'ambito di quanto concordato dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza Pubblica, per garantire il.
Terni, controlli interforze nella serata di movida: 97 persone identificate, 6 multe e una denuncia per guida sotto l'effetto di alcol e droga - Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 dicembre, la Polizia di Stato di Terni ha coordinato un servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio disposto con l’ordinanza "" Movida ... corrieredellumbria.it
‘Movida sicura’, a Terni interventi interforze per sedare una lite e abbassare la musica - In un caso è stato richiesto l’abbassamento del volume musicale in un locale, immediatamente ottemperato dal gestore. umbria24.it
Movida sicura a Vibo, controlli interforze coordinati dalla Questura: identificate 474 persone e fermati 214 veicoli x.com
Terni, sabato 25 maggio controlli interforze finalizzati alla fruizione di una movida sicura.