Castrocaro riconquista 23 immobili confiscati | Agorà diventa presidio

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha annunciato di aver richiesto la gestione di 23 immobili confiscati dall’Agenzia Nazionale Antimafia, tra cui il residence Agorà in via Samorì. La decisione riguarda immobili che erano stati sottoposti a sequestro e ora vengono riconsegnati al patrimonio comunale. La proprietà di questi immobili passa quindi al Comune, che li intende utilizzare come presidio sul territorio.

Castrocaro Terme e Terra del Sole, 28 febbraio 2026. Il Comune ha formalizzato l'interessamento per 23 unità immobiliari confiscate dall'Agenzia Nazionale Antimafia nel residence Agorà, situato in via Samorì. Si tratta di quattordici appartamenti e nove garage, oggetto di un'operazione che potrebbe segnare un punto di svolta per la riqualificazione di un'area da tempo segnata da criticità strutturali e sociali. L'iniziativa, avviata all'inizio dell'anno, mira a trasformare questi beni in un presidio pubblico, con l'obiettivo di rafforzare il controllo e la gestione dell'intero complesso residenziale. Un edificio che non ha mai trovato la sua funzione Costruito all'inizio degli anni Ottanta, il residence Agorà è stato concepito come struttura abitativa, non turistica, in un periodo di fervida espansione del settore termale.