Agorà confiscati 14 appartamenti Il Comune si candida ad averli

Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha confiscato 14 appartamenti, mentre altre 9 unità sono sotto osservazione. L’amministrazione si sta preparando a inserirle nel patrimonio pubblico, con l’obiettivo di gestirle e redistribuirle. La procedura fa parte di un intervento più ampio per recuperare immobili sequestrati. La decisione riguarda immobili che sono stati oggetto di provvedimenti giudiziari.

L’amministrazione comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole punta lo sguardo su 23 unità immobiliari confiscate dall’Agenzia Nazionale Antimafia in seno al residence Agorà di via Samorì, costruito nei primi anni Ottanta, periodo aureo del turismo termale, destinato fin da subito all’uso abitativo anziché alla ricettività alberghiera. Un condominio alveare formato da 140 appartamenti, dove nel tempo si sono concentrate diverse ‘criticità’. Un ricettacolo della malavita secondo gli stessi abitanti della cittadina del Campanone. Ne è la riprova la recente confisca ad opera dell’Agenzia Nazionale Antimafia di 14 appartamenti e 9 garage.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agorà, confiscati 14 appartamenti. Il Comune si candida ad averli Castrocaro 'punta' il residence Agorà: Comune interessato a 23 immobili confiscati dall'antimafiaCostruito all'alba degli anni Ottanta, sull'onda della prolificazione alberghiera incentivata dal periodo d'oro del termalismo, il Residence Agorà... Appartamenti e negozi confiscati alle mafie. Il Comune ne assegna 19, da NoLo ai NavigliDodici appartamenti con cinque pertinenze in via Bessarione, via Orsini, via Mario Bianco, via Canonica, via Valle Antrona, via del Mare, via... Tutti gli aggiornamenti su Agorà. Argomenti discussi: Agorà, confiscati 14 appartamenti. Il Comune si candida ad averli; Notizie dalla zona di Castrocaro Terme E Terra Del Sole a Forlì.