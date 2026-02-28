Castrocaro ' punta' il residence Agorà | Comune interessato a 23 immobili confiscati dall' antimafia

Il Comune ha mostrato interesse per 23 immobili confiscati dall'antimafia, tra cui il residence Agorà. Quest’ultimo, costruito negli anni Ottanta durante il periodo di espansione del termalismo, era stato destinato originariamente all’uso abitativo e non alla ricettività turistica. Il residence si trova a Castrocaro, una località nota per le sue terme e il turismo termale.

Costruito all'alba degli anni Ottanta, sull'onda della prolificazione alberghiera incentivata dal periodo d'oro del termalismo, il Residence Agorà venne destinato fin da subito all'uso abitativo, anziché alla ricettività turistica. Così l'imponente edificio di via Samorì, con oltre 140.