Al via Oulu2026 la città finlandese inaugura l’anno che la vede Capitale europea della cultura

Oulu, città finlandese, si appresta a dare il via all’anno in cui sarà riconosciuta come Capitale europea della cultura, un titolo che condivide con Trenín, in Slovacchia. L’evento segna un momento di rilievo per la città, che si prepara a ospitare iniziative culturali e manifestazioni dedicate alla promozione delle sue tradizioni e del patrimonio locale durante tutto il 2026.

(Adnkronos) – La città finlandese di Oulu si prepara a inaugurare l'anno che la vede Capitale europea della cultura, titolo che condivide con la slovacca Tren?ín. Il Festival di apertura di Oulu2026 si terrà dal 16 al 18 gennaio in questa città affacciata sul Golfo di Botnia, nella costa ovest della Finlandia, a circa 600 .

