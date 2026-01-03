Morto a 15 anni mentre giocava a calcetto alla Vigilia di Natale | indagato medico sportivo a Pordenone

C'è un indagato nella vicenda del 15enne morto alla vigilia di Natale nel corso di una partita a calcetto con gli amici, a Pordenone. E’ il medico dello sport che ha rilasciato l’idoneità sportiva al ragazzo, che era tesserato con una società cittadina, il Torre. Si tratta di un atto dovuto a tutela delle garanzie difensive per permettere al professionista di nominare un perito all’autopsia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto a 15 anni mentre giocava a calcetto alla Vigilia di Natale: indagato medico sportivo a Pordenone Leggi anche: Chi era Paul Nana Ampong, il calciatore morto a 15 anni mentre giocava una partita con gli amici Leggi anche: Pordenone, 15enne Paul Ampong morto per "malore improvviso" mentre giocava a calcio: colto da arresto cardiaco dopo scontro con avversario Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pordenone, malore durante una partita di calcio: morto 15enne; Malore mentre gioca a calcio, muore un ragazzo di 15 anni; Ragazzino di 15 anni muore mentre gioca a calcetto con gli amici; Malore mentre gioca al calcio, muore un ragazzo di 15 anni a Pordenone. Morto a 15 anni mentre giocava a calcetto alla Vigilia di Natale: indagato medico sportivo a Pordenone - C'è un indagato nella vicenda del 15enne morto alla vigilia di Natale nel corso di una partita a calcetto con gli amici, a Pordenone. msn.com

