Chi era Paul Nana Ampong il calciatore morto a 15 anni mentre giocava una partita con gli amici
Paul Nana Ampong, 15 anni, è morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone alla Vigilia di Natale. Era una promessa dello sport che amava e tutti lo ricordano per il suo sorriso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi era Paul Nana Ampong, il calciatore morto a 15 anni mentre giocava una partita con gli amici - Paul Nana Ampong, 15 anni, è morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone alla Vigilia di Natale ... fanpage.it
Paul Nana Ampong morto a 15 anni mentre gioca a calcio, il compagno di squadra non si dà pace. Gli amici lo consolano: «Lo scontro non c'entra» - Ghanese come tanti ragazzi della compagnia, prende tra le mani il coraggio per raccontare la giornata del ... ilgazzettino.it
Paul Nana Ampong, la Procura vuole la documentazione medica del calciatore 15enne morto durante una partita con gli amici - Non ci sarebbero colpevoli per la morte di Paul Nana Ampong, il 15enne calciatore delle giovanili dell’Asd Torre, deceduto la Vigilia di Natale mentre giocava in una ... ilgazzettino.it
Morire mentre si gioca. E' qualcosa di assurdo. Un ragazzo di 15 anni che sta giocando a pallone, corre, ride, chiama la palla, tira, vive. E d'un tratto di accascia a terra, il cuore è impazzito. Per Paul Nana Ampong correre su un campo significava abitare il prop - facebook.com facebook
Tragedia a Pordenone: Paul Nana Ampong è stato soccorso e rianimato, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile. x.com
