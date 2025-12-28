Chi era Paul Nana Ampong il calciatore morto a 15 anni mentre giocava una partita con gli amici

Paul Nana Ampong, 15 anni, è morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone alla Vigilia di Natale. Era una promessa dello sport che amava e tutti lo ricordano per il suo sorriso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

