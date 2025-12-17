Apre Stabia Scavi la nuova stazione di Castellammare di Stabia

È stata inaugurata la nuova stazione di Castellammare di Stabia, un investimento chiave per migliorare il sistema di trasporto regionale e promuovere la valorizzazione dell’area archeologica locale, offrendo maggiori servizi e collegamenti ai cittadini e ai visitatori.

La nuova stazione di Castellammare di Stabia è un’opera strategica per il potenziamento del sistema metropolitano regionale e per la valorizzazione dell’area archeologica di Stabia. Ieri mattina, alla presenza del Presidente di EAV e del Sindaco di Castellammare di Stabia, EAV ha inaugurato la nuova stazione di Castellammare Stabia Scavi: un’opera strategica per il potenziamento . 🔗 Leggi su 2anews.it

