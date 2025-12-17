Apre Stabia Scavi la nuova stazione di Castellammare di Stabia

È stata inaugurata la nuova stazione di Castellammare di Stabia, un investimento chiave per migliorare il sistema di trasporto regionale e promuovere la valorizzazione dell’area archeologica locale, offrendo maggiori servizi e collegamenti ai cittadini e ai visitatori.

© 2anews.it - Apre Stabia Scavi, la nuova stazione di Castellammare di Stabia La nuova stazione di Castellammare di Stabia è un'opera strategica per il potenziamento del sistema metropolitano regionale e per la valorizzazione dell'area archeologica di Stabia. Ieri mattina, alla presenza del Presidente di EAV e del Sindaco di Castellammare di Stabia, EAV ha inaugurato la nuova stazione di Castellammare Stabia Scavi: un'opera strategica per il potenziamento .

Linea Eav Napoli-Sorrento, chiude la stazione di Via Nocera apre Stabia Scavi - Questi strumenti sono essenziali per garantire la fruizione dei contenuti digitali, migliorare la navigazione e, previo tu ... sorrentopress.it

APRE LA STAZIONE STABIA SCAVI Inaugurata oggi la nuova stazione. Chiude via Nocera - facebook.com facebook

