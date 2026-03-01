Caso del 12enne ' escluso' dal calcio a Villa Guardia | la società rompe il silenzio

La società sportiva di Villa Guardia ha rilasciato una comunicazione ufficiale in risposta alla lettera inviata dal padre di un dodicenne escluso dagli allenamenti di calcio. La vicenda riguarda il ragazzo di 12 anni che, secondo quanto riferito, non avrebbe potuto partecipare alle sessioni di allenamento senza motivazioni chiare. La società ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda, senza fornire ulteriori dettagli.

Dopo la lettera del padre (qui la vicenda) che nei giorni scorsi ha raccontato alla nostra redazione la storia del figlio dodicenne escluso dagli allenamenti di calcio a Villa Guardia, arriva ora la replica ufficiale della società sportiva coinvolta.Il Gruppo Sportivo Villa Guardia ha inviato una.