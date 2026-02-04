Melinda French Gates rompe il silenzio e si schiera dalla parte delle vittime dello scandalo Epstein. In un messaggio pubblico, l’ex moglie di Bill Gates dice di voler vedere giustizia e aggiunge che il marito preferisce stare lontano dal “fango” delle accuse. La sua decisione arriva dopo anni di silenzio, in un momento in cui il caso Epstein torna di nuovo sotto i riflettori.

Melinda French Gates, ex moglie del co-fondatore di Microsoft Bill Gates, ha deciso di parlare pubblicamente dello scandalo legato a Jeffrey Epstein, il finanziere americano accusato di traffico di minori e abusi sessuali, morto in carcere nel 2019 in circostanze mai del tutto chiarite. Durante un’intervista al podcast Wild Card della radio pubblica americana Npr, la 61enne filantropa, incalzata dalla conduttrice su quello che è stato definito “elefante nella stanza”, ha ha espresso solidarietà alle giovani donne vittime di Epstein. “Posso mettere da parte la mia tristezza e guardare quelle ragazze pensando: come può essere successo loro qualcosa del genere? È straziante”, ha raccontato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Caso Epstein, Melinda Gates rompe il silenzio: “Giustizia per le vittime. Bill? Felice di essere lontana dal fango”

Approfondimenti su Bill Gates

Melinda Gates rompe il silenzio e conferma di aver preso le distanze dal marito Bill Gates.

Melinda Gates torna a parlare e mette in discussione il passato con Bill Gates.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bill Gates

Argomenti discussi: Nei file Epstein spunta Bill Gates: Contagiato da donne russe, curò Melinda di nascosto; Negli Epstein Files: Bill Gates e la malattia venerea nascosta a Melinda; Bill Gates citato negli Epstein files: le ragazze russe, l'antibiotico da somministrare di nascosto alla moglie tradita e il ricatto finale del pedofilo; Bill Gates, il sesso con le ragazze russe e la malattia: bufera per i nuovi Epstein file.

Su Tmz le foto di Epstein morto in cella. Melinda Gates contro Bill: 'Straziante, il mio ex marito deve rispondere a tutte le domande'Foto di Jeffrey Epstein morto in cella sono state pubblicate sul sito Tmz. Nelle immagini si vede il finanziere pedofilo a torso nudo e con addosso i pantaloni arancioni dei carcerati, la mandibola le ... ansa.it

Melinda Gates sul nome del marito Bill Gates negli Epstein file: «Ho preso le distanze e messo fine al mio matrimonio. Le vittime meritano giustizia»La filantropa, che aveva già accennato all'infedeltà dell'ex marito e ai suoi legami con Epstein nel suo libro di memorie, ha esplicitato l'urgenza di trovare risposte per tutte le vittime coinvolte ... vanityfair.it

Caso Epstein, Regno Unito: ex principe Andrea lascia la Royal Lodge Il 65enne fratello di re Carlo III ora vive nella tenuta di Sandringham - facebook.com facebook

Vengono alla luce sempre più trame e documenti relativi al caso Epstein. Le pubblicazioni più recenti contengono anche riferimenti al presunto coinvolgimento di cittadini polacchi x.com