Non puoi più giocare | 12enne escluso dal calcio La lettera di un padre da Villa Guardia
Un padre di Villa Guardia ha scritto una lettera per raccontare come il suo figlio di 12 anni sia stato escluso dal calcio a causa di una decisione della società sportiva. La vicenda si verifica a pochi chilometri da Milano, in un momento in cui il Paese si prepara alle Paralimpiadi del 2026, che promuovono l’inclusione e il rispetto nello sport. La storia solleva dubbi sulla reale attenzione verso l’uguaglianza tra i giovani atleti.
Il racconto di quanto accaduto durante un allenamento a Villa Guardia: il ragazzo ha 12 anni e non può più scendere in campo per questioni legate al certificato agonistico Succede a pochi chilometri da Milano, mentre il Paese si prepara alle Paralimpiadi del 2026, evento che celebrano i valori dello sport, dell’inclusione e del rispetto. Ma cosa succede quando questi valori incontrano la burocrazia delle norme sportive? A raccontarlo, con amarezza, è il padre di un ragazzo di 12 anni di Villa Guardia che da qualche giorno non può più allenarsi con la sua squadra di calcio. Alla redazione è arrivata una lettera firmata in cui ripercorre quanto accaduto durante un allenamento e spiega perché, secondo lui, quella decisione è stata difficile da accettare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
