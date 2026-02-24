Un padre di Villa Guardia ha scritto una lettera per raccontare come il suo figlio di 12 anni sia stato escluso dal calcio a causa di una decisione della società sportiva. La vicenda si verifica a pochi chilometri da Milano, in un momento in cui il Paese si prepara alle Paralimpiadi del 2026, che promuovono l’inclusione e il rispetto nello sport. La storia solleva dubbi sulla reale attenzione verso l’uguaglianza tra i giovani atleti.

Il racconto di quanto accaduto durante un allenamento a Villa Guardia: il ragazzo ha 12 anni e non può più scendere in campo per questioni legate al certificato agonistico Succede a pochi chilometri da Milano, mentre il Paese si prepara alle Paralimpiadi del 2026, evento che celebrano i valori dello sport, dell’inclusione e del rispetto. Ma cosa succede quando questi valori incontrano la burocrazia delle norme sportive? A raccontarlo, con amarezza, è il padre di un ragazzo di 12 anni di Villa Guardia che da qualche giorno non può più allenarsi con la sua squadra di calcio. Alla redazione è arrivata una lettera firmata in cui ripercorre quanto accaduto durante un allenamento e spiega perché, secondo lui, quella decisione è stata difficile da accettare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Guida ai titoli più belli che puoi giocare sulla tua PlayStation 5Scopri la selezione dei titoli più affascinanti e coinvolgenti da giocare sulla tua PlayStation 5.

The mafia heiress marries a scientist, where boldness meets calm in a fun romance! #drama #engsub

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Non puoi più giocare: 12enne escluso dal calcio. La lettera di un padre da Villa Guardia; I 21 migliori giochi per PS5 da provare adesso, da God of War: Ragnarök a Resident Evil; Xbox Game Pass: non sai quale gioco scegliere? Ecco 3 titoli da recuperare a fine febbraio; Serena Williams può tornare a giocare, il tennis aspetta il suo sì.

Fuser: Quando giochi contro la Juve ti accorgi di tante cose e non puoi tifarla piùDiego Fuser, ex centrocampista di Torino, Milan, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma con oltre 400 presenze in Serie A, si racconta in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Diego Fuser, ... calciomercato.com

Benzema: Voglio giocare altri due anni. Se Florentino mi richiamasse non potrei dire di noL’avventura in Arabia Saudita, gli ultimi anni di carriera e l’amore per il Real Madrid: le parole di Karim Benzema Sono passati già più di due anni da quando Karim Benzema salutava il Real Madrid e ... gianlucadimarzio.com

In viaggio cinque volontari del gruppo Frontiere di Pace di Villa Guardia - facebook.com facebook