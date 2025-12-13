Nidi comunali provincia casertana fanalino di coda E' ultima in tutta Italia
Caserta si conferma la provincia con la più bassa copertura di servizi di asilo nido comunali in Italia, posizionandosi all’ultimo posto nella classifica nazionale. La recente Relazione annuale sui servizi pubblici 2025 del CNEL evidenzia questa criticità, evidenziando le sfide e le carenze nel settore dei nidi d’infanzia nel territorio casertano.
Caserta si conferma fanalino di coda in Italia per quanto riguarda i servizi di asilo nido comunali. È uno dei dati più allarmanti che emerge dalla Relazione annuale sui servizi pubblici 2025 del CNEL, presentata lo scorso ottobre, che analizza la copertura dei nidi d’infanzia sull’intero. Casertanews.it
ASILI NIDO COMUNALI - Il servizio Nido resta un ambito particolarmente delicato delle politiche comunali, per il suo ruolo cruciale nel sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro. 9colonne.it
