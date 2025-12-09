Sanità Campania fanalino di coda per qualità ospedaliera | 51 strutture rimandate da Agenas
Il nuovo Programma nazionale esiti 2025 di Agenas fotografa un quadro difficile per la sanità campana: sono 51 gli ospedali che presentano un livello “molto basso” di aderenza agli standard di qualità almeno su un indicatore negli ultimi due anni, il dato più alto - quindi peggiore - in Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
?Premio Speciale “Pubblica Utilità in Sanità” - Campania Terra Felix 2025 al collega dott. Nicola Raiano Il dott. Nicola Raiano, tecnico di radiologia medica, dirigente delle Professioni sanitarie dell'area Tecnico-Diagnostica presso Asl Napoli 1 e vice preside - facebook.com Vai su Facebook
