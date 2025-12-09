Sanità Campania fanalino di coda per qualità ospedaliera | 51 strutture rimandate da Agenas

Napolitoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo Programma nazionale esiti 2025 di Agenas fotografa un quadro difficile per la sanità campana: sono 51 gli ospedali che presentano un livello “molto basso” di aderenza agli standard di qualità almeno su un indicatore negli ultimi due anni, il dato più alto - quindi peggiore - in Italia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

