Rottamazione quinquies 2026 | regole e scadenze per le cartelle esattoriali

La Rottamazione quinquies 2026 rappresenta un’opportunità per i contribuenti di sanare le proprie pendenze con il Fisco e l’Inps. In questa guida, analizziamo le principali regole e le scadenze previste per la definizione delle cartelle esattoriali, offrendo informazioni chiare e aggiornate per agevolare la corretta gestione delle pratiche.

Quando parte la Rottamazione quinquies del 2026? È questo il quesito principale per milioni di contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione debitoria con il Fisco e con l'Inps. La legge di Bilancio 2026 ha stabilito che possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La misura permette di eliminare sanzioni, interessi di mora e aggi, richiedendo il versamento della sola quota capitale e delle spese per le procedure esecutive. Pertanto, la norma rappresenta un'occasione significativa per ridurre il contenzioso, specialmente per i debiti derivanti da dichiarazioni annuali o contributi previdenziali non versati.

