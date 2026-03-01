Carta d’identità elettronica | task force per il rinnovo

A Bergamo, circa 15.000 cittadini sono ancora in possesso della vecchia carta d’identità elettronica. Dal 3 agosto, questa versione smetterà di essere valida e non potrà più essere utilizzata per identificarsi o accedere ai servizi. Il Comune ha annunciato l’avvio di una “task force” dedicata al rinnovo, con l’obiettivo di aggiornare le carte ancora in circolazione.

IL COMUNE DI BERGAMO. Ancora 15mila persone con il vecchio formato: dal 3 agosto non avrà più valore. Angeloni: «Raddoppiamo gli appuntamenti disponibili». La scadenza si avvicina: il 3 agosto, indipendentemente dalla data di scadenza, tutte le carte d’identità cartacee in circolazione non avranno più valore, né per l’espatrio né per l’identificazione. Dovranno quindi essere sostituite con la «Cie», la carta d’identità elettronica. All’inizio del 2026, in città erano circa 17mila le persone ancora in possesso della carta d’identità cartacea, a fronte dell’80% della popolazione residente che ha già effettuato il passaggio al corrispettivo digitale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

