carroattrezzi che trasporta un furgone sfiora la collisione col ponte di via roma

Un carroattrezzi che trasportava un furgone ha sfiorato il contatto con il ponte di via Roma. La distanza tra il veicolo e la struttura è stata di pochi centimetri, evitando così un impatto con la parte superiore del cassone rigido del furgone sul ponte ciclopedonale. Nessuno è rimasto ferito e non sono stati segnalati danni.

Ancora qualche centimetro e il camion avrebbe colpito con la parte alta del box rigido del cassone il ponte ciclopedonale di via Roma. Sarebbe stata una beffa perché si trattava di un carro attrezzi che aveva rimorchiato un furgone che in precedenza aveva avuto un incidente impattando con la parte alta dei veicolo. Erano circa le 16,30 quando il mezzo sta transitando su via Roma in direzione sud, e si è fermato a pochissima distanza dal ponte ciclopedonale. Per l’autista sarebbe stato impossibile transitare perché il veicolo che stava trasportando arrivava a un’altezza superiore rispetto a quella del ponte. Dalle testimonianze raccolte dalla Polizia locale e dalle immagini disponibili sembra che l’urto non ci sia stato, ma gli agenti stanno facendo le verifiche per escludere eventuali contatti con la struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

