Fuori strada con il furgone che trasporta disabili | 3 feriti in ospedale

Un incidente lungo la Strada provinciale 17 a Gazoldo degli Ippoliti ha coinvolto un furgone per disabili, causando tre feriti. I soccorsi sono intervenuti prontamente e i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Castiglione delle Stiviere e Mantova, in condizioni non gravi. La dinamica dell’incidente sarà oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

© Bresciatoday.it - Fuori strada con il furgone che trasporta disabili: 3 feriti in ospedale Sono stati ricoverati all'ospedale di Castiglione delle Stiviere e di Mantova – in codice verde e giallo: nessuno è grave – i tre feriti coinvolti nell'incidente di mercoledì mattina a Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano, lungo la Strada provinciale 17, in quel tratto Via Postumia. Come. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Incidente a Condove: scontro tra furgoncino e trattore che finiscono fuori strada, due feriti in ospedale Leggi anche: Tragico fuori strada col furgone. Pesante il bilancio: un morto e due feriti. L’incidente lungo via del Piccarello a Latina Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Finisce fuori strada col furgone per trasporto disabili a Gazoldo: ferite tre persone; Furgone per trasporto disabili finisce fuori strada lungo la Postumia: tre feriti a Gazoldo degli Ippoliti; Incidente a Gazoldo, furgone per il trasporto disabili esce di strada: tre feriti; Fuori strada con il furgone che trasporta disabili: 3 feriti in ospedale. Incidente a Gazoldo, furgone per il trasporto disabili esce di strada: tre feriti - Stando alle prima informazioni, un furgone per trasporto disabili dell’Associazione Agorà Onlus di Rivarolo Mantovano è finito fuori strada. msn.com

Furgone per trasporto disabili finisce fuori strada lungo la Postumia: tre feriti a Gazoldo degli Ippoliti - GAZOLDO DEGLI IPPOLITI Questa mattina a Gazoldo degli Ippoliti in via Postumia, si è verificata una fuoriuscita autonoma di un furgone per trasporto ... vocedimantova.it

Operai fuoristrada col furgone. Moto si scontra contro un’auto - Sono stati trasportati (uno con l’elisoccorso e l’altro in ambulanza) al Trauma Center dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, i due operai edili che ieri mattina, lungo via Pieve Masiera sono rimasti ... ilrestodelcarlino.it

il Camper 4x4 più ECONOMICO al MONDO Nuovo VAN costa 13 rispetto alla concorrenza

Incidente sulla Provinciale 90 verso #Castelsardo: auto fuori strada, conducente rimane incastrato tra le lamiere - facebook.com facebook

Sorgono, l’auto vola fuori strada e si ribalta: 26enne elitrasportato al San Francesco x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.