Serie c femminile Gea troppe assenze Sconfitta con attenuanti

La squadra femminile della Gea ha perso sul campo del Bellaria Pontedera, 60-47 il risultato finale. La partita, recupero della penultima giornata di andata in Serie C, si è complicata per la Gea a causa di troppe assenze. La squadra ha faticato soprattutto nel secondo tempo, nonostante alcuni buoni spunti. La sconfitta arriva in un momento difficile, ma gli allenatori sperano di recuperare le giocatrici in vista delle prossime partite.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.