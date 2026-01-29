Serie c femminile Gea troppe assenze Sconfitta con attenuanti
La squadra femminile della Gea ha perso sul campo del Bellaria Pontedera, 60-47 il risultato finale. La partita, recupero della penultima giornata di andata in Serie C, si è complicata per la Gea a causa di troppe assenze. La squadra ha faticato soprattutto nel secondo tempo, nonostante alcuni buoni spunti. La sconfitta arriva in un momento difficile, ma gli allenatori sperano di recuperare le giocatrici in vista delle prossime partite.
La squadra femminile della Gea scivola sul campo del Bellaria Pontedera (60-47 il risultato finale) nel recupero valido per la penultima giornata di andata del campionato di serie C. Le ragazze di Luca Faragli, ancora una volta con un organico ridotto all'osso, non sono riuscite a superare un avversario alla loro portata, che aveva una sola vittoria in stagione, che ha fatto leva sulla sua fisicità per portare a casa un successo importantissimo per la salvezza. La partenza di Borellini e compagne è stata incoraggiante, con 19 punti a referto e un vantaggio di due lunghezze al termine del primo quarto.
Basket - serie "C» femminile regionale. Bieffe travolge Gea Grosseto e torna al successo, Altopascio ko a Castelfiorentino
Nel campionato regionale di serie C femminile, Bieffe Porcari ha ottenuto una vittoria importante contro Gea Grosseto, con il punteggio di 64-39, consolidando la posizione in classifica.
