JUVENTUS NG - CARPI 2-0 | Va tutto male al Carpi alla giovane Juve basta un tempo

Nel primo incontro ufficiale del 2026, il Carpi affronta la Juve Next Gen e, dopo un primo tempo, si trova già sotto di due reti. La partita evidenzia le difficoltà della squadra emiliana, che fatica a contenere l’avversario e a creare occasioni di rilievo. Un avvio complicato, che richiede pronti aggiustamenti per il prosieguo della stagione.

Peggio di così non poteva iniziare il 2026 per il Carpi che soccombe sotto il peso di un 2-0 al cospetto della Juve Next Gen.In più, dopo un brutto primo tempo, Cassani perde anche Cortesi una manciata di minuti dopo il suo ingresso in campo per un infortunio muscolare la cui entità sarà da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

