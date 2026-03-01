Carlo Conti si commuove in conferenza stampa a Sanremo ringraziamento a Bruno che mi ha portato a pescare

Durante una conferenza stampa a Sanremo, Carlo Conti si è commosso mentre ringraziava una persona che lo ha aiutato a scoprire la passione per la pesca. Al festival del 2026, Conti ha salutato il pubblico, annunciando il passaggio di consegne a Stefano De Martino e facendo il punto sui risultati ottenuti durante la sua partecipazione.

Nella conferenza stampa dopo il Festival, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha dichiarato di essere felice dei risultati. Fa un accenno anche al passaggio di testimone a Stefano De Martino, ma non scorda di ringraziare il pescatore di Sanremo che lo ha portato a pescare in questi giorni frenetici. Il conduttore si commuove al pensiero. Nei scorsi giorni, infatti, aveva accettato l'invito dei pescatori sanremesi insieme a Bruno Chiuso, che lo aveva portato in mare anche lo scorso anno.