Carlo Conti si commuove in conferenza stampa a Sanremo ringraziamento a Bruno che mi ha portato a pescare

Da virgilio.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa a Sanremo, Carlo Conti si è commosso mentre ringraziava una persona che lo ha aiutato a scoprire la passione per la pesca. Al festival del 2026, Conti ha salutato il pubblico, annunciando il passaggio di consegne a Stefano De Martino e facendo il punto sui risultati ottenuti durante la sua partecipazione.

Nella conferenza stampa dopo il Festival, il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ha dichiarato di essere felice dei risultati. Fa un accenno anche al passaggio di testimone a Stefano De Martino, ma non scorda di ringraziare il pescatore di Sanremo che lo ha portato a pescare in questi giorni frenetici. Il conduttore si commuove al pensiero. Nei scorsi giorni, infatti, aveva accettato l’invito dei pescatori sanremesi insieme a Bruno Chiuso, che lo aveva portato in mare anche lo scorso anno. Carlo Conti in conferenza stampa I ringraziamenti anche ai pescatori Chi è Bruno? Carlo Conti in conferenza stampa Carlo Conti saluta il Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

carlo conti si commuove in conferenza stampa a sanremo ringraziamento a bruno che mi ha portato a pescare
© Virgilio.it - Carlo Conti si commuove in conferenza stampa a Sanremo, ringraziamento a "Bruno che mi ha portato a pescare"

Carlo Conti a Sanremo 2026: «Ho voluto io il passaggio di consegne a Stefano De Martino in diretta. Il ringraziamento più importante, a Bruno, che in questi giorni mi ha portato pescare»Poi, i ringraziamenti di rito «per questi cinque anni (tre più due): a tutti voi giornalisti, ai cantanti in gara, alle case discografiche, major e...

Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti si commuove in sala stampa

Tutto quello che riguarda Carlo Conti.

Temi più discussi: Sanremo, Carlo Conti: Io meloniano? Sono un uomo libero. Fiorello scherza: Vi auguro tante polemiche; Carlo Conti si commuove in conferenza stampa: Un Festival per Pippo Baudo; Sanremo 2026, Carlo Conti si commuove in sala stampa; Sanremo, Carlo Conti si commuove ricordando Pippo Baudo: Il Festival è dedicato a lui.

carlo conti carlo conti si commuoveCarlo Conti si commuove in conferenza stampa a Sanremo, ringraziamento a Bruno che mi ha portato a pescareSanremo 2026: Carlo Conti saluta il Festival tra i risultati e il passaggio a Stefano De Martino. Si commuove ringraziando il pescatore Bruno ... virgilio.it

carlo conti carlo conti si commuoveCarlo Conti, lite in conferenza stampa con una giornalista: Poche cantanti donne. Lui si commuove: Mia madre mi ha cresciuto da solaA sollevare la questione è stata Maria Elena Barnabi, giornalista del settimanale Gente, che ha contestato al direttore artistico la scarsa presenza femminile tra le cantanti ... today.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.