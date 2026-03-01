Carlo Conti premiato nella sua ultima conferenza stampa saluta Bruno il pescatore – Il video

Durante una conferenza stampa a Sanremo, Carlo Conti è stato premiato dalla famiglia Vacchino. Nel discorso, ha ringraziato anche Bruno, il pescatore presente all’evento. Il momento è stato ripreso in un video pubblicato dall’Agenzia Vista. L’evento si è svolto il 1° marzo 2026, in una giornata dedicata a celebrazioni e riconoscimenti.

