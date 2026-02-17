Carlo Conti ha espresso il desiderio di vedere Federica Brignone sul palco di Sanremo, ma lei risponde che preferisce sciare piuttosto che cantare. La sciatrice, che ha vinto medaglie olimpiche, non sembra interessata a partecipare al festival, anche se la Rai continua a sperarci. Alla fine dell’estate, sarà pronto un documentario che racconterà la sua carriera e le sue imprese sportive.

Lei lo ha detto subito: "Io a Sanremo? No grazie, io faccio la sciatrice e rimango una sciatrice. Faccio fare ai cantanti il loro lavoro". È chiaro però che Carlo Conti farà di tutto per portare la campionessa olimpica all’Ariston. Magari garantendole che non dovrà cantare, che è lì per la storica impresa sportiva che ha portato a termine, che da quel palco il suo messaggio di coraggio e resistenza oltre ogni difficoltà arriverebbe davvero a tutti. Manca ancora qualche giorno, vedremo che cosa deciderà. Di certo Federica Brignone, prima o poi, finirà sullo schermo - probabilmente un grande schermo - da protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carlo Conti vuole Brignone a Sanremo. Lei: "Io scio, non canto". Ma la Rai ci spera

Carlo Conti rinnova il suo impegno per il Festival di Sanremo, sottolineando la disponibilità a collaborare con la Rai anche per le future edizioni.

