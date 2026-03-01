Caressa | A Napoli durante una telecronaca un signore ci urlò | siete contro di noi merde
Durante una telecronaca, Fabio Caressa ha raccontato di un episodio avvenuto nella tribuna stampa dello stadio Maradona durante una partita del Napoli. Un uomo presente nello stadio gli avrebbe urlato:
Fabio Caressa, intervenuto al Poretcast (il podcast di Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo), ha raccontato un episodio accaduto in tribuna stampa dello stadio Maradona durante un match del Napoli. Le parole di Caressa. “A Napoli il tavolo dove facciamo la telecronaca è praticamente in mezzo alla gente. Quindi succedono cose divertente. Esempio: azione in area di rigore? C’è sempre chi urla: non era rigore? Non era rigore? E magari prendono il monitor della telecronaca, se lo girano. Un giorno un signore elude la sorveglianza, si avvicina di soppiatto al nostro tavolo e comincia ad urlare: “Siete contro Napoli, me*a!”. Beppe Bergomi impazzisce, lo acchiappa e lo butta sul tavolo dicendo: “Che c*o vuoi?” L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
