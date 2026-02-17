Arianna Fontana giù dal podio L’urlo di Berbenno | Non finisce qui noi ci crediamo
Arianna Fontana non sale sul podio, ma la sua prestazione a Berbenno ha acceso la speranza tra i tifosi. La pattinatrice di Sondrio si è qualificata con sicurezza per la finale dei 1000 metri, dimostrando ancora una volta il suo talento. Nonostante non abbia conquistato una medaglia, l’entusiasmo degli appassionati resta alto, e il team locale promette che si continuerà a lottare.
Berbenno (Sondrio) – Niente campane a festa per Arianna. Ma i suoi fan (giustamente) non sono delusi dalla loro beniamina che, anche nella giornata di ieri, ha dimostrato tutto il suo enorme talento qualificandosi per la finale dei 1000 con grande autorità e sfiorando il podio. Un quarto posto che le ha impedito di conquistare un’altra medaglia e di superare Mangiarotti tra gli italiani plurivincitori di medaglie alle Olimpiadi. Olimpiadi Milano Cortina 2026 nella foto Arianna Fontana (ITA) delusa a fine gara Assago (MI) 16-02-2026 Milano Ice Skating Arena Short Track - 1.000m femminili XXV Giochi Olimpici Invernali - Milano Cortina 2026 foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas Ma i ragazzi del Fan Club l’hanno sostenuta, alcuni a Milano e molti nella sala dell’oratorio dove don Nicola ha ancora animato il tifo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
L'abbraccio di Berbenno ad Arianna Fontana (e alla fiaccola olimpica)
La comunità di Berbenno si stringe intorno ad Arianna Fontana, portando avanti il percorso della fiaccola olimpica.
Arianna Fontana orgoglio valtellinese: il tifo degli studenti e le campane a festa a Berbenno
Arianna Fontana torna a far parlare di sé, questa volta tra gli applausi della sua terra, la Valtellina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
