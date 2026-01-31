Un urlo fortissimo spezza la telecronaca Rai | la disperazione per l’errore di Laura Pirovano durante il superG di Crans Montana

Durante la telecronaca Rai, un urlo improvviso ha interrotto le parole degli speaker. La delusione è palpabile: Laura Pirovano, che stava per conquistare un risultato storico nel superG di Crans Montana, ha sbagliato nel momento decisivo. La sua gara, che sembrava poter portare all’Italia un grande risultato, si è conclusa con un errore che ha spento le speranze di gloria.

Il superG di Crans Montana ha dato indicazioni positive all'Italia in vista di Milano – Cortina – con il secondo posto di Sofia Goggia – ma anche una delusione enorme a Laura Pirovano, sciatrice azzurra che aveva quasi portato a termine la gara della vita e stava per trionfare in Svizzera. Poi l'errore alla penultima porta ha compromesso tutto. E quell'errore ha scatenato una reazione d'istinto in telecronaca Rai, con protagonisti Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini, presto diventati virali sui social, soprattutto su X. Pirovano per tutta la prova era stata nettamente la più veloce, mettendo in mostra passaggi perfetti e un'aggressività che le avrebbe consentito di ottenere la prima vittoria in carriera in Coppa del mondo di sci alpino.

