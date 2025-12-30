Spray al peperoncino in dotazione alla polizia penitenziaria | la novità arriva anche nelle carceri napoletane

In alcune carceri di Napoli, prende avvio la sperimentazione dello spray al peperoncino, uno strumento di autodifesa a base di Oleoresin Capsicum. Questa novità mira a supportare il personale della polizia penitenziaria nella gestione delle situazioni di emergenza, garantendo maggiore sicurezza e controllo all’interno delle strutture. La sperimentazione si inserisce in un contesto di aggiornamento delle misure di sicurezza adottate nelle carceri italiane.

Al via la sperimentazione del nuovo strumento di dissuasione e autodifesa a base di Oleoresin Capsicum – il cosiddetto spray al peperoncino – per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. Lo prevede un provvedimento del 22 dicembre 2025 firmato dal capo del Dap, Stefano Di Michele.“Nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

