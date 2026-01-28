Polizia allo stremo a Taranto Lecce e Brindisi Fsp | Con questi numeri la sicurezza è un’illusione

La situazione delle forze dell’ordine nel Sud Italia è critica. A Taranto, Lecce e Brindisi, le forze di polizia sono sotto pressione e con organici sempre più ridotti. La Federazione sindacale di polizia (Fsp) denuncia che con i numeri attuali, garantire la sicurezza diventa impossibile. I poliziotti si sentono ormai allo stremo, e la sensazione di un sistema di sicurezza che non funziona più si fa sempre più forte tra gli agenti e i cittadini.

Tarantini Time Quotidiano «Pretendere di garantire la sicurezza con questi organici è semplicemente irrealistico e irresponsabile. In un territorio complesso come quello salentino, segnato da criminalità diffusa, assalti ai bancomat, rapine, furti e truffe agli anziani, con una pressione enorme durante la stagione estiva, non si può continuare a giocare con i numeri». È l'allarme lanciato da Daniele Gioia, Segretario Regionale Puglia del sindacato FSP Polizia di Stato, di fronte a una situazione che nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto ha ormai superato ogni soglia di tollerabilità. A fronte di una carenza strutturale che si protrae da anni, gli ultimi trasferimenti – appena nove unità – certificano una gestione miope che rischia di trasformarsi in un grave problema di sicurezza pubblica per un territorio che supera 1,7 milioni di abitanti.

