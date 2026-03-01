Carcere di Salerno bloccato drone che trasportava droga e telefonino

Nella giornata di ieri, alla Casa Circondariale di Fuorni a Salerno, la Polizia Penitenziaria ha sequestrato un drone che trasportava droga e un telefono cellulare destinato ai contatti illeciti con l’esterno. L’operazione ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti e dispositivi elettronici all’interno del carcere, nel contesto di un’attività mirata a contrastare l’introduzione di materiali proibiti.

In una prima fase, nell'area parcheggio del penitenziario, sono stati trovati due involucri abilmente nascosti contenenti hashish e cocaina

Bloccato un drone diretto al carcere: trasportava un telefono e oltre 300 grammi di droga. Vi era anche un bilancino di precisione per pesare lo stupefacente e gli accessori dello smartphone sul carico "volante", intercettato

